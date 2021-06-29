Son Dakika | Erkenek Tüneli'nde otomobiliyle tıra arkadan çarpan öğretmen öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Erkenek Tüneli'nde otomobiliyle tıra arkadan çarpan öğretmen öldü

Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Tüneli'nde, otomobiliyle tıra arkadan çarpan öğretmen hayatını kaybetti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Tüneli'nde, otomobiliyle tıra arkadan çarpan öğretmen hayatını kaybetti.

Gaziantep'ten Malatya istikametine seyir halinde olan Talha Efe (28) yönetimindeki 27 UD 929 plakalı otomobil, Erkenek Tüneli içerisinde aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 02 HZ 652 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Talha Efe'nin, Gaziantep Akşemsettin Anadolu Lisesi'nde öğretmen olduğu öğrenildi.

Son Dakika | Erkenek Tüneli'nde otomobiliyle tıra arkadan çarpan öğretmen öldü
Son Dakika | Erkenek Tüneli'nde otomobiliyle tıra arkadan çarpan öğretmen öldü
Son Dakika | Erkenek Tüneli'nde otomobiliyle tıra arkadan çarpan öğretmen öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Şenol Güneş Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Erkenek Tüneli'nde otomobiliyle tıra arkadan çarpan öğretmen öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 20:26:35. #1.16#

title