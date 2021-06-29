Son Dakika | Erkenek Tüneli'nde otomobiliyle tıra arkadan çarpan öğretmen öldü

Son dakika haberler: Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Tüneli'nde, otomobiliyle tıra arkadan çarpan öğretmen hayatını kaybetti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Tüneli'nde, otomobiliyle tıra arkadan çarpan öğretmen hayatını kaybetti.

Gaziantep'ten Malatya istikametine seyir halinde olan Talha Efe (28) yönetimindeki 27 UD 929 plakalı otomobil, Erkenek Tüneli içerisinde aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 02 HZ 652 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Talha Efe'nin, Gaziantep Akşemsettin Anadolu Lisesi'nde öğretmen olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın