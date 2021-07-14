Malatya Emniyetinden "15 Temmuz anısına" kan bağışı
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Malatya Emniyetinden "15 Temmuz anısına" kan bağışı

Malatya Emniyetinden '15 Temmuz anısına' kan bağışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya Emniyet Müdürlüğü çalışanları, hain darbe girişiminin yıl dönümünde 251 şehit için 251 ünite kan bağışında bulundu.

Malatya Emniyet Müdürlüğü çalışanları, hain darbe girişiminin yıl dönümünde 251 şehit için 251 ünite kan bağışında bulundu.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile 251 polis, 15 Temmuz anısına kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren yaptığı açıklamada, "Hain FETÖ darbe girişimin yıl dönümü. Bu darbe girişiminde 251 şehit verdik, 2 bin 196 da gazimiz var. 15 Temmuz unutturmak adına her yıl 15 Temmuz'da etkinlikler düzenleniyor. Biz de Türk Kızılay Malatya Şube başkanlığıyla 251 şehit için 251 ünite kan kampanyası düzenliyoruz ve bağışında bulunuyoruz. Allah bir daha bu millet ve devlette böyle gün yaşatmasın" ifadelerini kullandı

"Türkiye'ye örnek olacak organizasyon "

Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın ise böyle bir organizeden dolayı emniyet camiasına teşekkür ederek, "Malatya Emniyet Müdürlüğü çalışanları, hain darbe girişiminin yıl dönümünde, 251 şehit için 251 ünite kan bağışında bulundu. Türkiye genelindeki tüm emniyet müdürlüğü personellerine örnek olacak bir organizasyonu son 2 yıldır gerçekleştirmekteler. 15 Temmuz etkinleri kapsamında Türk Kızılay'ımızla birlikte Malatya Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren ve ekibinin birlikte çalışmasıyla örnek hareket sergilediler. Türk Kızılayı'na destek vermekteler. Bugün de kan bağışında bulunuyorlar. Bu günleri unutmamız lazım. Bu günlerinde milli birlik ve beraberlik günü göstermek adına Malatya Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren ve polis Özel harekat başkanımıza, tüm emniyet müdürlüğü personeline minnettarlığımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Malatya Emniyetinden '15 Temmuz anısına' kan bağışı
Malatya Emniyetinden '15 Temmuz anısına' kan bağışı
Malatya Emniyetinden '15 Temmuz anısına' kan bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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