Malatya Demiryol-İş Sendikası Başkanı'ndan tren kazası açıklaması
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Malatya Demiryol-İş Sendikası Başkanı'ndan tren kazası açıklaması

MALATYA Demiryol-İş Sendikası Başkanı Hikmet Kazgan, Battalgazi ilçesinde 2 makinistin yaşamını yitirdiği, 4 makinistin yaralandığı tren kazasıyla ilgili, "Telsiz konuşmaları, telefon kayıtları incelenmeden, kaza ile ilgili personellerin ifadeleri alınmadan kimse zanlı olarak suçlanamaz" dedi.

Malatya Demiryol-İş Sendikası Başkanı'ndan tren kazası açıklaması
15.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:14

MALATYA Demiryol-İş Sendikası Başkanı Hikmet Kazgan, Battalgazi ilçesinde 2 makinistin yaşamını yitirdiği, 4 makinistin yaralandığı tren kazasıyla ilgili, "Telsiz konuşmaları, telefon kayıtları incelenmeden, kaza ile ilgili personellerin ifadeleri alınmadan kimse zanlı olarak suçlanamaz" dedi.

Kaza, 13 Haziran'da Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. '53007' sefer sayılı, Elazığ'dan Malatya yönüne giden yük treni ile '53076' sefer sayılı Malatya'dan Elazığ yönüne gelen başka yük treni, kafa kafaya çarpıştı. Trenlerin demir yığınına döndüğü kazada, makinist Mahmut Kaya ve Mehmet Ulutaş hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Türk-İş Malatya İl Temsilcisi ve Demiryol-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Hikmet Kazgan, açıklama yaptı.

Meydana gelen her türlü kazanın teknik ve tetkik olarak kayıt altına alındığını belirten Kazgan, şunları kaydetti:  "Siyasilerin yapmış olduğu açıklamalarına istinaden, 15.06.2020 tarihli mahalli basın tarafından kazanın oluş şekli ile yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kimler tarafından bilgi verildiği bilinmeden bilgi kirliliği ile yapılan açıklamaya göre Malatya'da çıkan trenin izinsiz çıktığı beyan edilmiştir. Makinist izin almadan yola çıkması mümkün değildir. İzinsiz yola çıkmak intihardır. Böyle bir şeyin olması mümkün müdür? Bölge Müdürlüğümüz yetkili amirlerince kaza ile ilgili hiçbir açıklama yapılmazken, soruşturma yapılmadan kayıtlar incelenmeden personellerin ifadesi alınmadan, Malatya'da çıkan tren personellerini suçlu ilan etmek biz sivil toplum örgütlerini ve TCDD personellerini ve görev şehidi olan makinist kardeşlerimizin Ailelerini derinden üzmüştür. TCDD Bölge Müdürlüğü bünyesinde meydana gelen her türlü kaza, teknik ve tetkik edilerek kayıt altına alınmaktadır. Telsiz konuşmaları, telefon kayıtları incelenmeden kaza ile ilgili personellerin ifadeleri alınmadan, kimse zanlı olarak suçlanamaz. Yapılan haberler açıklamalar zamansız gerçeği yansıtmayan talihsiz açıklamalardır. Bu konuda yargısız infaz edilmeden herkesi sükünete davet ediyoruz. Kurum yetkilileri açıklama yapmadan, kazanın oluş sekli bilinmesi mümkün değildir. Şu anda acımız taze ölen ve yaralanan, tedavi gören personellerimizin olduğunu unutmadan soruşturma başlamadan birilerini suçlu ilan etmek biz TCDD çalışanlarını ve vefat eden, yaralanan ve hastanede yatan arkadaşlarımızın ailelerini derinden üzmüştür. Bu tür açıklamaların bir an önce düzeltilmesi elzemdir. Sonuçta iki insan hayatını kaybetmiştir, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralı kardeşlerimize acil şifalar dileriz."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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