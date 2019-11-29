Malatya'dan Suriye'ye 3 tır insani yardım

29.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:56

Malatya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Suriyelilere 3 tır gıda malzemesi gönderildi.

Malatya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ömer Derin, yaptığı yazılı açıklamada, insani yardımlarla kentten, Suriye'deki iç savaş nedeniyle mağdur olan Suriyelilere kardeş eli uzandığını belirtti.

Türkiye'nin bir taraftan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi harekatlarla Suriye'nin kuzeyini terörden temizlediğini aktaran Derin, "Diğer taraftan mazlum Suriye hakkına yardımlar da devam ediyor. Kış yaklaşırken sıkıntıları artarak devam eden Suriyeli mazlum ve mağdurlar bir kez daha unutulmadı. Malatyalı hayırseverler 3 tır gıda yardımında bulundu. Suriyelilerin bir an önce terörden kurtulmaları ve ülkelerinde güvenlik içinde yaşamaları için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yardımları taşıyan 3 tır düzenlenen törenin ardından yola çıktı.

Kaynak: AA