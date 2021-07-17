Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz'da kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda; 123 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 1,83 gram bonzai, 4 hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına 12 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan