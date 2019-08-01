Malatya'daki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'daki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

1.08.2019 11:24
Malatya'daki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Erkenek Mahallesi Okul Caddesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen motosiklete kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobil arkadan çarptı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsü kaza sırasında aracından atlayarak yara almadan kurtuldu.
Maddi hasarın meydana geldiği kazada, sürücüler tutanak tutmadan kaza yerinden yerinden ayrıldı.

Kaynak: AA
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