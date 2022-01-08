Malatya'daki pitpullu saldırıya 1 tutuklama - Haberler
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Malatya'daki pitpullu saldırıya 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Malatya'da iki grup arasında çıkan pitbullu kavgada gözaltına alınan 2 kişinden 1'i tutuklandı.

MALATYA (İHA) - - Malatya'da iki grup arasında çıkan pitbullu kavgada gözaltına alınan 2 kişinden 1'i tutuklandı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.M. ile A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan baba oğuldan baba serbest bırakılırken oğlu A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Malatya'daki pitpullu saldırıya 1 tutuklama

Malatya'daki pitpullu saldırıya 1 tutuklama

Malatya'daki pitpullu saldırıya 1 tutuklama

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