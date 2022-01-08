Malatya'daki pitpullu saldırıya 1 tutuklama

MALATYA (İHA) - - Malatya'da iki grup arasında çıkan pitbullu kavgada gözaltına alınan 2 kişinden 1'i tutuklandı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.M. ile A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan baba oğuldan baba serbest bırakılırken oğlu A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Hasan Eryılmaz/İHA)