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Malatya'daki millet kütüphanesinin inşaatı sürüyor

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'daki millet kütüphanesinin inşaatı sürüyor

Malatya'da inşası devAm eden millet kütüphanesinin iç mekan tasarımıyla ilgili Vali Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a sunum yapıldı.

FIRAT, MALATYA (AA) - Malatya'da inşası devAm eden millet kütüphanesinin iç mekan tasarımıyla ilgili Vali Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a sunum yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, inşası devam eden ve 1400 kişinin aynı anda yararlanabileceği millet kütüphanesinin iç mekan tasarımıyla ilgili Fırat Toplantı Salonu'nda sunum gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, ilgili daire başkanlıkları, şube müdürleri ile mimarların katıldığı sunumda kütüphanenin mimari özellikleri anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Gürkan, 13 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip projede her ayrıntının düşünülmesi için istişarelerde bulunmanın önemli olduğunu ifade etti.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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