Malatya'daki depremde 20 ev ağır hasar gördü Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli meydana gelen depremde 20'den fazla ev ağır hasar gördü.

Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli meydana gelen depremde 20'den fazla ev ağır hasar gördü.

Pütürge ilçesi Çayköy'de saat 21.06'da meydana gelen depreme ilişkin olarak Malatya Valiliğince yapılan açıklamada depremde Kale ilçesi Bent Mahallesi'nde kullanılmayan ve daha önceki depremde ağır hasar gören 2 evde, Pütürge ilçesi Gözlüce, Aslankent, Esencik, Taştepe, Tepehan, Örencik Mahallelerinde toplamda 20 evde ağır hasar olduğu belirtildi. Deprem sonrası mahalle muhtarlarına ulaşıldığı Jandarma Devriyeleri tarafından deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına devam edildiği ve herhangi bir can kaybının meydana gelmediği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA