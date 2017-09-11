Malatya'daki Darbe Girişimi Davası

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında yer aldığı 27'si tutuklu 76 kişinin yargılandığı davada sanık yakınlarıyla vatandaşlar arasında tartışma çıktı.



Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen beşinci duruşma sırasında zaman zaman sanık yakınları ve duruşmayı izlemeye gelenler arasında tartışma yaşandı.



Tanık ifadelerinin ardından Mahkeme Başkanı İzzettin Duman, duruşmaya öğle arası verdi. Bu sırada salondan çıkarılan sanıklara vatandaşlar tepkilerini sürdürdü.



AK Parti Malatya Milletvekili Şahin, duruşmaya verilen aranın ardından salon önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul ve Ankara'dan sonra Malatya'nın FETÖ darbe girişimine teşebbüs eden darbecilerce üs olarak kullanıldığını söyledi.



Kentin ciddi bir badireden geçtiğini anlatan Şahin, "Yargılama süreci devam ediyor. Ben şahsen vatana ihanete eden, vatan haini alçakların hiçbir zaman yargılanma haklarının dahi olmadığını, yani böyle bir şerefsizliği yapan, vatana ihanet eden, ihaneti vataniye suçuyla suçlanan geçmişten bugüne kadar ecdadımız ne yapmış, anında infaz etmiş. Ama maalesef bugün demokratik bir ülke adına bunları da savunmanın da hak olduğu gerçeğiyle şu anda biz savunma sürecini hep beraber izlemekteyiz." diye konuştu.



Yargılama sürecinin trajikomik olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Sanıkların savunmalarına baktığınızda hala bir oyalama süreciyle taktiksel organizasyon içerisinde olduğunu görüyoruz. Sanırım onlar hala şu beklenti içerisindeler, 'biraz zamandan kazanalım.' Akıbetleri ne olursa olsun şu andaki en ağır suç en azından bir veya birkaç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılacaklarını bilmelerine karşılık olayı sürüncede bırakarak, 15 Temmuz'un rövanşını alarak, bu ülkede iktidarı ele geçireceğini ümit ediyorlar. Şunu bilsinler ki bu ülkede milletiyle devletiyle bütün renkleriyle nasıl bu darbe girişimine karşı dik durduysak, bunlara da gereken dersi zamanın da vereceğiz."



Şahin, sanıkların tek tip kıyafet giydirilmesi ilişkin ise "Saçlarının tıraş edilip, o teke sakallarının da uygun şekilde kesilmesi ve o şekilde yargının önüne çıkarılmalarını arzu ediyoruz. 250 şehidimizin kanı bunların ellerinde, yüzlerinde. Şu anda onları savunmaya çalışan, onların safında yer alan örgütsel yapının var olduğunu görüyoruz. Bundan sonrada onlar hak ettiği cezayı alana kadar biz buradayız." diye konuştu.



AK Parti İl Başkanı Kahtalı



AK Parti Malatya il Başkanı Hakan Kahtalı ise ülkede terörist kalmayıncaya kadar mücadelelerinin devam edeceğine işaret ederek, "Vatan için şehir olan tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Mücadelemiz devam edecek." dedi.



Duruşmayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengül, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, AK Parti Malatya İl Teşkilatı ve üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri izledi.



Öğle arası dolayısıyla salondan çıkarılan sanıklara vatandaşlar tepkilerini sürdürdü.



Bu arada mahkeme başkanı İzzettin Duman, duruşmanın öğleden sonraki bölümüne izleyicilerin alınmaması talimatını verdi.