Malatya'da yük treni rayların üzerinde kalan kamyonete çarptı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yük treni kamyonete çarptı, kazada yaralanan olmadı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yük treni kamyonete çarptı, kazada yaralanan olmadı.
Ü.G. idaresindeki 34 AV 3436 plakalı kamyonet, Kuyulu Mahallesi'nde beton bloklarla kapatılan kontrolsüz tren yolu geçidinden geçmeye çalışırken rayların üzerinde kaldı.
Sürücü Ü.G, aracını raylardan çıkaramayınca kamyoneti terk etti.
Malatya istikametinden İskenderun'a giden 53519 sefer sayılı yük trenin çarpması sonucu kamyonet hurdaya döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş