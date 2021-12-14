Malatya'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin yol kenarındaki taşlıklara çarpması sonucu sürücü yaralandı.
DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin yol kenarındaki taşlıklara çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Mehmet Sülü (43) yönetimindeki 44 BM 018 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taşlıklara çarparak durabildi.
Yaralanan sürücü, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri
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