Malatya'da yolculara korona virüs uyarısı
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Malatya'da yolculara korona virüs uyarısı

Malatya'da yolculara korona virüs uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da polis şehirlerarası yolcu otobüslerinde yaptığı denetimlerde yolcuları maske ve sosyal mesafe gibi kurallar konusunda uyararak, bilgiler verdi.

Malatya'da polis şehirlerarası yolcu otobüslerinde yaptığı denetimlerde yolcuları maske ve sosyal mesafe gibi kurallar konusunda uyararak, bilgiler verdi.

Malatya'da polis ekipleri trafik kurraları ve Covid-19 konusunda bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan firma çalışanları ve yolcuları trafik kuralları ile korona virüs hakkında uyarılarda bulunarak, tedbirler konusunda bilgilendirildi. - MALATYA

Malatya'da yolculara korona virüs uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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