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Malatya'da 65 kilo esrar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da 65 kilo esrar yakalandı Malatya'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 65 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da 65 kilo esrar yakalandı

MALATYA - Malatya'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 65 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Kale ilçesi yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir yolucun eşyaları arasına gizlenmiş vaziyette 65 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.A. gözaltına alınırken, esrar maddelerine ise el konuldu.

Malatya'da 65 kilo esrar yakalandı

Malatya'da 65 kilo esrar yakalandı

Malatya'da 65 kilo esrar yakalandı

Malatya'da 65 kilo esrar yakalandı

Malatya'da 65 kilo esrar yakalandı

Malatya'da 65 kilo esrar yakalandı

Malatya'da 65 kilo esrar yakalandı

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