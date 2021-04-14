Malatya'da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 8 yaralı
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Malatya'da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 8 yaralı

Anadolu Ajansı / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Malatya'da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 8 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsünün yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Malatya'da yolcu minibüsünün yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.M. (42) idaresindeki 49 AAG 891 plakalı yolcu minibüsü, Malatya- Elazığ kara yolu Kale ilçesi Mahmut Dursun Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü M.M. ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 7 yolcu yaralandı.

Yaralılar, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılıp ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafikte aksamalar yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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