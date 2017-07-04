Malatya'da Yangın

Malatya'nın Kale ilçesinde çıkan yangında kayısı ağaçları ve ekili alanlar zarar gördü.



Alınan bilgiye göre, Üçdeğirmen Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki kayısı bahçelerine sıçradı. Bahçedeki kuru ot ve çalılıkların da tutuşmasıyla kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.



Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, mahalledeki evlere sıçramadan söndürüldü. Çalışmalara vatandaş, polis ve jandarma ekipleri de destek verdi.



Yangında Ali Baykal ve Şahin Baykal'a ait 8 dönümlük alanda bulunan kayısı ağaçları ile Mahmet Ağca, Ramazan Güldaş'a ait 9 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.



Kale Kaymakamı Mehmet Güder, yangın bölgesine giderek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.