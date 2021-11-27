MALATYA (AA) - Malatya'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 44'e yükseldi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan ihbarları değerlendirerek operasyonlara başlayan ekipler, bu günde operasyonlarını sürdürdü ve dünden bu yana Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan yabancı uyruklulardan, adli ve idari işlemler tamamlananlar İl Göç Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26 Kasım tarihinde kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan ihbarları değerlendiren ekipler operasyon düzenlemiş, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 32 yabancı uyrukluyu yakalamıştı.