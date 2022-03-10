Malatya'da yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Malatya'da yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Malatya'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden çelik kasa içerisindeki 2 tablet, 2 bin 900 lira, 1 pos cihazı, 1 monitör, 1 bilgisayar kasası, 1 klavye, 1 mause ve 1 Wi-Fi cihazının çalınması ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu kimliğini tespit ettikleri 2 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Pos Cihazı, Malatya, Tablet, Güncel, Haberler

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