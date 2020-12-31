Malatya'da yabani dağ keçileri drone ile görüntülendi
31.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:40
Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki yabani dağ keçileri drone ile görüntülendi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki yabani dağ keçileri drone ile görüntülendi.
"Doğal-Sit-Nitelikli Koruma Alanı" olarak tescil edilen Erkenek Karanlıkdere Kanyonu'nda, dağ keçileri otlarken görüntülendi.
Kendilerini kayıt altına alan dronu izleyen dağ keçileri, kayalıklara doğru koşmaya başladı.
Koşularına ara vererek meraklı bakışlarını sürdüren yabani dağ keçileri, daha sonra sarp kayalıklar arasında gözden kayboldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın