Malatya'da vatandaşlar, yaşam tünelinde bilgilendirildi
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Malatya'da vatandaşlar, yaşam tünelinde bilgilendirildi

Malatya'da vatandaşlar, yaşam tünelinde bilgilendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da vatandaşlar, polis ekipleri tarafından "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" projesi kapsamında oluşturulan yaşam tünelinde bilgilendirildiler.

Malatya'da vatandaşlar, polis ekipleri tarafından "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" projesi kapsamında oluşturulan yaşam tünelinde bilgilendirildiler.

Karayollarında kazaları ve can kayıplarını önlemek için İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" projesi Malatya'da uygulanmaya devam ediyor. Proje kapsamında kurulan yaşam tünelinde vatandaşlar, polis ekipleri tarafından bilgilendirildiler. Polis ekipleri, trafik kuralları, emniyet kemeri, öncelik hayatın öncelik yayanın konularında görsel olarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Öte yandan polis ekipleri, İl Müftülüğü Fahri Kığılı kuran kursunda eğitim alan anneleri "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında bilgilendirdi. - MALATYA

Malatya'da vatandaşlar, yaşam tünelinde bilgilendirildi
Malatya'da vatandaşlar, yaşam tünelinde bilgilendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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