Malatya'da valizinde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Malatya'da valizinde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Malatya'da valizinde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir otobüsü durdurdu.

Yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.B, çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik