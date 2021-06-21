Malatya'da vaka sayıları 50-60'a kadar düştü
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Malatya'da vaka sayıları 50-60'a kadar düştü

Malatya'da vaka sayıları 50-60'a kadar düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte korona virüs vaka sayılarının düştüğünü belirterek, "Aşılanmada önemli bir mesafe aldık, kent genelinde vaka sayıların 50-60'a kadar düşmüştür" dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte korona virüs vaka sayılarının düştüğünü belirterek, "Aşılanmada önemli bir mesafe aldık, kent genelinde vaka sayıların 50-60'a kadar düşmüştür" dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Geçtiğimiz aylarda genel kurulunu yaparak yeni yönetimini belirleyen Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni yeni yönetimini tebrik eden Vali Aydın Baruş, gazetecilerle kentin sorunları, yapılması gereken konular ile basının sorun ve sıkıntıları hakkında istişarelerde bulundu. Vali Aydın Baruş, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada kentte korona virüs vaka sayılarının düştüğünü de belirtti.

"MALATYA BASINI YAPICIDIR"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan MGC Başkanı Vahap Güner, Malatya yerel basınının sorunları olmasına rağmen sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ifade ederek, "Basın kuruluşlarımız sorumluluklarının bilincinde, Malatya'nın menfaatini düşünerek yayın yaparlar. Deprem ve pandemi sürecinde Malatya basını da önemli bir sınav vermiştir. Pandemi nedeniyle bir araya gelemedik ama sorumluluğumuz her zaman ağır basar. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.

"YEREL BASINIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Malatya yerel basının negatif habercilikten uzak olduğunu belirterek araştırmacı gazeteciliğin önemine vurgu yapan Vali Aydın Baruş, "İlimizin imajı açısında dışarıya olumsuz görüntü vermemek önemli. İlk haber önemlidir. Arkasından gelen haberler çok fazla etki uyandırmaz. Bu anlamda ilk haberin sağlıklı olması lazım. Malatya'daki yerel basındaki arkadaşlara teşekkür ediyorum, burada çok negatif habercilik yapılmıyor. Malatya'nın marka değerini düşürmemiz için elemizden geleni yapmamız lazım. Takip ettiğim kadarıyla katkı veren bir habercilik yapılıyor, ben yerel basında memnunum" ifadelerini kullandı.

"VAKA SAYILARI DÜŞÜYOR"

Malatya'da Covid-19 vaka sayıları ile ilgili son durumu da aktaran Vali Baruş, "Geçtiğimiz haftalarda bakanlık verileri paylaştı ve bu hafta az da olsa yine düşme olmasını bekliyoruz. Bu durum tedbiri elden bırakmamalıdır. Azalma var ama daha da dikkatli olmalıyız. Temizlik, maske ve mesafe uygulamasına devam etmeliyiz. Aşılanmada önemli bir mesafe aldık, kent genelinde vaka sayıların 50-60'a kadar düşmüştür" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Malatya'da vaka sayıları 50-60'a kadar düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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