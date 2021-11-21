Malatya'da tünel inşaatındaki iş kazasında 3 işçi yaralandı - Haberler
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Malatya'da tünel inşaatındaki iş kazasında 3 işçi yaralandı

AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Malatya'da tünel inşaatındaki iş kazasında 3 işçi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki tünel inşaatında üzerlerine demir kalıp devrilen 3 işçi yaralandı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki tünel inşaatında üzerlerine demir kalıp devrilen 3 İşçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erkenek Mahallesi Sakaltutan mevkisinde yapımı süren tünel inşaatında çalışan işçilerin üzerine henüz belirlenemeyen nedenle demir kalıplar devrildi.

Kazada Sinan K, Doğan S. ve Hamdullah D. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.???????

AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri

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