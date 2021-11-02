Malatya'da TRT muhabirini darbettikleri gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Malatya'da TRT muhabirini darbettikleri gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da TRT muhabirini darbettikleri gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da haber takibi sırasında TRT Malatya muhabiri Burhan Karaduman'ın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da haber takibi sırasında TRT Malatya muhabiri Burhan Karaduman'ın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Kent merkezinde 29 Ekim'de saat 19.10 sıralarında Kernek Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında TRT muhabiri Karaduman'ı darbettikleri belirlenerek gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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