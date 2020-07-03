Yük trenini çarptığı römork başka bir traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
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Yük trenini çarptığı römork başka bir traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yük treni, seyir halinde olan bir traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan römorkun başka bir traktörün üstüne düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yük trenini çarptığı römork başka bir traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
03.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:50

Malatya'

Malatya'da yük treninin çarptığı römorkun başka bir traktörün üstüne düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yazıhan ilçe merkezinde 02 AJ 123 plakalı traktörün römorkuna raylardan geçtiği sırada yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan römork, Selahattin Barut (48) idaresindeki 44 LP 645 plakalı traktörün üstüne düştü.

Yük trenini çarptığı römork başka bir traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Sürücü Barut kaza yerinde hayatını kaybetti, eşi Sıla ile kızı Damla yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Damla Barut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yük trenini çarptığı römork başka bir traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: AA

Manşet

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