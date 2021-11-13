Malatya'da tırın çarptığı traktör sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler
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Malatya'da tırın çarptığı traktör sürücüsü yaşamını yitirdi

AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Malatya'da tırın çarptığı traktör sürücüsü yaşamını yitirdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırın çarptığı traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırın çarptığı traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Nebi Kocaerkek idaresindeki 27 GA 783 plakalı tır, Malatya-Adana kara yolu Çığlık mevkisinde Celal Karakış (61) yönetimindeki 44 AF 260 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsü Karakış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. ???????

Tır sürücüsü Kocaerkek, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Malatya'da tırın çarptığı traktör sürücüsü yaşamını yitirdi

Malatya'da tırın çarptığı traktör sürücüsü yaşamını yitirdi

Malatya'da tırın çarptığı traktör sürücüsü yaşamını yitirdi

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