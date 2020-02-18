Malatya'da terör propagandasına gözaltı
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde bir kişinin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Zanlının adresinde yapılan aramada ise çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.