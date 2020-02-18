Malatya'da terör propagandasına gözaltı
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Malatya'da terör propagandasına gözaltı

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

18.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:50
Malatya'da terör propagandasına gözaltı

'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde bir kişinin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.


Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Zanlının adresinde yapılan aramada ise çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Kaynak: AA
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