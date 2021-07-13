Malatya'da tefeci operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Malatya'da tefeci operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da tefeci operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilikle mücadele kapsamında KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait iş yeri ve ikamette yapılan aramada, toplam 84 bin 500 lira değerinde 50 pos cihazı slibi, 14 kişiye ait toplam 890 bin lira değerinde yazılı senet, 1 alacak-verecek ajandası ve 2 tapu fotokopisi ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Malatya'da tefeci operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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