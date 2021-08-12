Son dakika... Malatya'da taşan dere sele neden oldu, o anlar kamerada
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Son dakika... Malatya'da taşan dere sele neden oldu, o anlar kamerada

Son dakika... Malatya'da taşan dere sele neden oldu, o anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Malatya'nın Kuluncak ilçesinde etkili olan yağış sonrası taşan dere sele neden oldu, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde etkili olan yağış sonrası taşan dere sele neden oldu, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kuluncak ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağış sonrası Sultanlı Mahallesi'nde taşan dere sele neden oldu. Derenin taşması üzerine çevrede bulunan kayısı bahçeleri adeta göle döndü. Mahallede yaşanan sel vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenirken yaşanan panikse kameralara yansıdı. Mahallede birçok evi ve depoyu su bastı.

Kulunca Kaymakamı Alparslan Sözen, olay yerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Kaymakam Sözen, bölgede oluşan yaraların en kısa zamanda sarılacağını dile getirdi.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Son dakika... Malatya'da taşan dere sele neden oldu, o anlar kamerada
Son dakika... Malatya'da taşan dere sele neden oldu, o anlar kamerada
Son dakika... Malatya'da taşan dere sele neden oldu, o anlar kamerada
Son dakika... Malatya'da taşan dere sele neden oldu, o anlar kamerada
Son dakika... Malatya'da taşan dere sele neden oldu, o anlar kamerada
Son dakika... Malatya'da taşan dere sele neden oldu, o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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