Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen yarı otomatik tabanca ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen yarı otomatik tabanca ele geçirildi

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen yarı otomatik tabanca ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, üzerinde Arapça harf ve rakamlar bulunan yarı otomatik tabanca ele geçirildi.

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, üzerinde Arapça harf ve rakamlar bulunan yarı otomatik tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tabancanın kentte satılmaya çalışıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli H.B.G'de Alman menşeli üzerinde Arapça harf ve rakamlar yazılı 1800'lü yıllara ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen yarı otomatik tabanca ele geçirdi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen yarı otomatik tabanca ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Brad Pitt Şeyma Subaşı Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen yarı otomatik tabanca ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 21:32:37. #1.15#

title