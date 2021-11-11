Malatya'da suçüstü yakalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Malatya'da suçüstü yakalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Malatya'da suçüstü yakalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sinyalizasyon ve haberleşme hattından çaldığı malzemelerle suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sinyalizasyon ve haber leşme hattından çaldığı malzemelerle suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda bir şüpheli, sinyalizasyon ve haber leşme hattından çaldığı malzemelerle suçüstü yakalandı.

Ev ve aracında yapılan aramalarda çok sayıda sinyalizasyon ve haber leşme kablosu ele geçirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri
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