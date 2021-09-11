Malatya'nın 14 mahallesinde su kesintisi yapılacak - Haberler
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Malatya'nın 14 mahallesinde su kesintisi yapılacak

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'nın 14 mahallesinde su kesintisi yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce, Battalgazi ilçesinin 14 mahallesinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce, Battalgazi ilçesinin 14 mahallesinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık, Hasan Varol, Yamaç, Fırat, Çöşnük, Venk, Yıldıztepe, Karaköy, Karatepe, Göller, Bulgurlu, Üniversite, Bağtepe ve Çamurlu Mahallerini besleyen içme suyu ana isale hattı üzerinde yapılacak bağlantı çalışması nedeniyle söz konusu mahallere 12 Eylül Pazar günü saat 08.00 ile 16.00 arasında su verilemeyeceği belirtildi.

Kesintinin uygulanacağı 14 mahallede, vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.???????

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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