Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 2 zanlı yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Arguvan ve Battalgazi ilçelerinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin evlerindeki aramada çok sayıda yasaklanmış yayın ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.