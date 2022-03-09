Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 2 zanlı yakalandı - Haberler

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Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 2 zanlı yakalandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 2 zanlı yakalandı

Malatya'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Arguvan ve Battalgazi ilçelerinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin evlerindeki aramada çok sayıda yasaklanmış yayın ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

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