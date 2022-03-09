Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 2 zanlı yakalandı
AA - Volkan Kaşik - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Malatya'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA (AA) - Malatya'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Arguvan ve Battalgazi ilçelerinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin evlerindeki aramada çok sayıda yasaklanmış yayın ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
AA / Volkan Kaşik - Güncel