Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çakmak Sokak'ta yaya olarak ilerleyen F.S.'ye üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletten ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sağ bacağına isabet alan F.S. yaralanırken şüpheliler bölgeye geldikleri motosiklet ile kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede çalışma yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, olayda tetiği çeken kişi olarak belirlenen S.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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