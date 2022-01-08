Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

AKÇADAĞ, MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karamağara Mahallesinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle S.K, ile F.Ç, arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan F.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli S.K, gözaltına alındı.

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AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri

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