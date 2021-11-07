Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler
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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da iki kişinin silahlı kavgasında ayağından vurulan 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki kişinin silahlı kavgasında ayağından vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gümüş Sokak'ta E.T. ile F.T. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada açılan ateş sonucu sol ayak bilek kısmına isabet alan E.T. yaralandı. Şüpheli F.T. olay yerinden ticari bir araçla ayrılırken, yaralı E.T. ise kendi imkanlarıyla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayın şüphelisi F.T.'yi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor. - MALATYA

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