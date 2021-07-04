Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı Malatya'da iki arkadaş arasında çıkan kavgada silahla bacağında vurulan genç yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki arkadaş arasında çıkan kavgada silahla bacağında vurulan genç yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesi'ne bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, arkadaş oldukları belirtilen B.K. ile F.T. arasında Antepli Sokak'ta tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından F.T. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sağ bacağına isabet alan B.K. yaralandı. Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, şüpheli F.T. otomobil ile bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 1 adet tüfek kartuşu bulurken, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Magazin Kemal Sunal Kenan Doğulu Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu
Spor Erol Bulut Burak Elmas Diego Costa Metin Oktay Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 06:16:12. #1.16#

title