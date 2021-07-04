Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haber... Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı Malatya'da iki arkadaş arasında çıkan kavgada silahla bacağında vurulan genç yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki arkadaş arasında çıkan kavgada silahla bacağında vurulan genç yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesi'ne bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, arkadaş oldukları belirtilen B.K. ile F.T. arasında Antepli Sokak'ta tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından F.T. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sağ bacağına isabet alan B.K. yaralandı. Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, şüpheli F.T. otomobil ile bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 1 adet tüfek kartuşu bulurken, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz