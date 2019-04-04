Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Malatya'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Malatya'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkez Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde M.Ç ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.Ç, av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç, tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA