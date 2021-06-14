Malatya'da sıcaktan bunalanların adresi: Karasu
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Malatya'da sıcaktan bunalanların adresi: Karasu

İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Haberler | Güncel

Malatya'da sıcaktan bunalanların adresi: Karasu Malatya'da sıcaktan bunalanlar Karasu'ya akın ediyor Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Malatya'da serinlemek isteyen vatandaşlar, doğal güzelliğiyle mest eden Yazıhan ilçesinde bulunan Karasu'ya akın ediyor.

Malatya'da sıcaktan bunalanların adresi: Karasu

Malatya'da sıcaktan bunalanlar Karasu'ya akın ediyor

MALATYA - Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Malatya'da serinlemek isteyen vatandaşlar, doğal güzelliğiyle mest eden Yazıhan ilçesinde bulunan Karasu'ya akın ediyor.

Haziran ayıyla birlikte Malatya'da hava sıcaklığı etkisini hissettirmeye başladı. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla havuzların kapalı olmasıyla vatandaşlar, doğal göllere akın ediyorlar. Doğal güzelliğiyle ve suyunun berraklığıyla dikkat çeken Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bulunan Karasu da vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Antalya ve İzmir sahillerini aratmayan Karasu'da vatandaşlar doyasıya eğleniyorlar.

Karasu'ya akın eden vatandaşlar, sıcak havada serinlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Malatya'da sıcaktan bunalanların adresi: Karasu
Malatya'da sıcaktan bunalanların adresi: Karasu
Malatya'da sıcaktan bunalanların adresi: Karasu
Malatya'da sıcaktan bunalanların adresi: Karasu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz

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