Malatya'da sıcaktan bunalanların adresi: Karasu

Malatya'da sıcaktan bunalanların adresi: Karasu Malatya'da sıcaktan bunalanlar Karasu'ya akın ediyor Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Malatya'da serinlemek isteyen vatandaşlar, doğal güzelliğiyle mest eden Yazıhan ilçesinde bulunan Karasu'ya akın ediyor.