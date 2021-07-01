Malatya'da şarampole devrilen kamyonet hurdaya döndü: 5 ağır yaralı
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Malatya'da şarampole devrilen kamyonet hurdaya döndü: 5 ağır yaralı

Malatya'da şarampole devrilen kamyonet hurdaya döndü: 5 ağır yaralı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, takla atıp, şarampole devrilerek, hurdaya dönen kamyonetteki sürücü dahil 5 kişi, ağır yaralandı.

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, takla atıp, şarampole devrilerek, hurdaya dönen kamyonetteki sürücü dahil 5 kişi, ağır yaralandı. 

Kaza, öğle saatlerinde, Sütlüce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sivas yönüne giden Avni Yağmur (70) yönetimindeki 01 AAK 74 kamyonet, kontrolden çıkarak, takla atıp, şarampole devrildi. Kazada, hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Avni Yağmur ile Hatice Takmaz (83), Murtaza Yağmur (74), Tuncay Metin (46) ve Cebrail Takmaz (53) yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılarak, ambulansla Malatya Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan 5 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Malatya'da şarampole devrilen kamyonet hurdaya döndü: 5 ağır yaralı
Malatya'da şarampole devrilen kamyonet hurdaya döndü: 5 ağır yaralı
Malatya'da şarampole devrilen kamyonet hurdaya döndü: 5 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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