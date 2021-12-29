Malatya'da, Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu Toplantısı düzenlendi

MALATYA (AA) - Malatya'da Vali Aydın Baruş başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) 2021 yılı 2. dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK), 2021 yılı 2. dönem toplantısı İnönü Üniversitesinde yapıldı.

Baruş, toplantıda yaptığı konuşmada alınacak kararların sanayinin gelişimine katkıda bulunacağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı ise SANTEK hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantıya, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, OSB Yönetimleri, FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, MÜSİAD, iş insanları ve öğretim üyeleri katıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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