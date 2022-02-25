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Malatya'da sağanak etkili oldu

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak hayatı olumuz etkiledi.

MALATYA (AA) - Malatya'da sağanak hayatı olumuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri devriye gezerek, su biriken noktaları belediye görevlilerine bildirdi.

Belediye ekipleri ise ana arterlerde mazgal tıkanmalarını önlemek amacıyla kontrollerini sürdürdü.

Bazı otobüs duraklarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya, su, Güncel, Haberler

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