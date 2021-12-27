Malatya'da polis ekiplerinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği - Haberler
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Malatya'da polis ekiplerinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği

Malatya'da polis ekiplerinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da polis ekipleri sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı.

MALATYA (AA) - Malatya'da polis ekipleri sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre ve Doğa Büro Amirliği (HAYDİ) görevlileri, soğuk kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kentin belirli bölgelerinde hayvanların beslenebilmesi için yem ve mama bırakan ekiplerin, mevsim şartlarına göre belli aralıklarla faaliyetine devam edeceği kaydedildi.

Malatya'da polis ekiplerinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği

Malatya'da polis ekiplerinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği

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AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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