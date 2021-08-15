Son dakika haberleri! Malatya'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre - Malatya'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı Malatya'da alt geçitte meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi.

- Malatya'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da alt geçitte meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Kazalarda 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çevre Yolu Adliye Kavşağı mevkiindeki alt geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan hafif ticari bir aracın aniden durması nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşanırken kaza sonrası kilitlenen trafikte bir kaza daha meydana geldi. Peş peşe yaşanan kazalarda 1 kişi yaralanırken yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Elazığ istikametine trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kazaya karışan araçların bölgeden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz