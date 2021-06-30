Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman istikametinden Malatya yönüne seyir halinde olan Nida Özcan (34) yönetimindeki 44 ACY 407 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi'nde yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücüyle araçtaki Gönül Serindağ (41), ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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