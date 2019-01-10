Malatya'da Otomobil Çaya Devrildi: 3 Yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin Tohma Çayı'na devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin Tohma Çayı'na devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Oğuzhan Yılmaz (29) idaresindeki 06 KA 6038 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Nadir Mahallesi kavşağında Tohma Çayı'na devrildi.
Araçta sıkışan Senem Yılmaz ve Ayşe Karakaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralanan sürücü ile Yılmaz ve Karakaş, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın, buzlanma nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.
Kaynak: AA