Malatya'da orta kuvvette yağış bekleniyor

Malatya'nın Kuluncak, Akçadağ, Darende, Balaban ve Hekimhan ilçeleri için orta kuvvette yağış uyarısında bulundu.

Malatya'nın Kuluncak, Akçadağ, Darende, Balaban ve Hekimhan ilçeleri için orta kuvvette yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün 14.30- 21.40 saatleri arasında Kuluncak, Akçadağ, Darende, Balaban ve Hekimhan ilçeleri için orta kuvvette yağış uyarısında bulundu.

Oluşması muhtemel ani sel, su baskın ve yıldırım risklerine karışı duyarlı ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş