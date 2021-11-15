Malatya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisinin inşaatı sürüyor

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren arıtma tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, günlük 80 bin metreküp arıtma yapacak olan tesisin 2. Organize Sanayi Bölgesindeki inşaat çalışmaları devam ediyor. Geçen yıl ihalesi yapılan ve 2022 yılının Kasım ayında tamamlanması planlanan arıtma tesisinin maliyeti yaklaşık 200 milyon TL. 11 havuzdan oluşacak olan arıtma tesisinde kimyasal ve biyolojik arıtma yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Aydın Baruş, şu anki arıtma tesisinin mevcut fabrikaların ihtiyacını karşılayabildiğini belirterek, geleceğe yönelik ciddi bir kapasitenin oluşturulması için çalıştıklarını bildirdi.

Yeni yapılan arıtma tesisinde toplam 11 havuz inşa edileceğini belirten Baruş, şunları kaydetti:

"Havuzlardan 7 tanesi bitmiş durumda. Geriye kalan havuzların inşaatları devam ediyor. Dört kimyasal havuzumuzun yanında biyolojik arıtma havuzlarımız da yapılacak. Sanayiden gelen sular halkımızın sağlığına zarar vermeyecek şekilde, tarımsal alanlarımızı kirletmeyecek şekilde su kaynaklarımıza kavuşturulacak. Malatya'mız açısından çok önemli. Malatya Büyükşehir Belediyemizin bu konunun üzerinde hassasiyetle durduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızdan bizlere ve Büyükşehir Belediyemize zaman zaman arıtmadan çıkan suyun kirli olduğu ve koku yaptığıyla ilgili yakınmalar geliyor. Bu sıkıntıyı inşallah arıtma tesisimizle aşmış olacağız. Tesisimizde günlük 80 bin metreküp arıtma ihtiyacına cevap verilecek. Dolayısıyla her geçen gün gelişen ve artan fabrikalarımızın ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Türkiye'de şu anda inşa edilen en büyük arıtma tesislerinden birisi. Malatya'mıza hayırlı olsun."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yapımına devam edilen arıtma tesisin yaklaşık 200 milyon TL bir maliyetle yapıldığını belirterek, tesisin kente hayırlı olmasını diledi.

Bülent Tüfenkci ise arıtma tesisisin sadece sanayiciler için değil vatandaşlar içinde önemli bir yatırım olduğunu kaydetti.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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