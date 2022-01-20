Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi

MALATYA (AA) - Malatya'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının sürmesine bağlı olarak kara yolları ve mahalle yollarında tipi ve buzlanma nedeniyle sorunlar yaşanması, öğrencilerin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla yarın eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerinin yarın tatil edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacaklardır."