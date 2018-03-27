Malatya'da Okur Yazar Buluşmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen okur yazar buluşmaları devam ediyor.

Program kapsamında öğrencilerle bir araya gelen yazar Vural Kaya, Kernek Külliyesi ile Melekbaba Semt Konağı'nda okurlarıyla buluştu.

Kaya, öğrencilerle söyleşide bulunurken, ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilerin katıldığı programların sonunda kitap imza etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı projesi ile Kentsel Gelişim Derneği işbirliğinde düzenlenen programda Kaya, öğrencilere kitaplarını imzaladı.

Kentin, okuma seviyesi yüksek illerinden bir tanesi olduğunu belirten Kaya, belediyenin, okuma kültürü güzel olan bu şehirde çocuklar ve gençlerin üzerinden okumaya yeniden ivme kazandırması örnek alınması gereken bir davranış olduğunu ifade etti.